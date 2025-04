Verkehrsgefährdung durch roten VW Polo auf B 9

Das Fahrzeug fuhr hierbei in Fahrtrichtung Süden mehrfach in den Gegenverkehr und teilweise auch komplett auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, so dass die entgegenkommenden Fahrzeuge ausweichen mussten. Der Polo wurde durch ein Polizeifahrzeug bereits in Boppard festgestellt und konnte in Bad Salzig einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 77-jährige Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen medizinische Probleme und musste im Nachgang der Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht werden.



Die Polizei sucht nach den Autofahrern, die dem Polo ausweichen mussten. Es wird darum gebeten, dass diese sich bei der Polizei Boppard melden und sich als Zeugen des Vorfalls zur Verfügung stellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard



Telefon: 06742-809-0

E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell