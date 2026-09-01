Verkehrsgefährdung am Kreisel

Am Dienstmorgen, gegen 09:35 Uhr, kam es in Emmelshausen am Zebrastreifen zwischen dem ZAP und dem Rewe-Getränkemarkt zu einer Verkehrsgefährdung.



Ein grauer BMW befuhr den Kreisel, hupte einen anderen PKW an und beschleunigte mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Kreisel heraus in FR Dörth. Auf dem Zebrastreifen befand sich eine Person, welche dem PKW gerade noch im letzten Moment ausweichen und so eine Kollision verhindern konnte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.



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