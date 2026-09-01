Emmelshausen
Verkehrsgefährdung am Kreisel
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Dienstmorgen, gegen 09:35 Uhr, kam es in Emmelshausen am Zebrastreifen zwischen dem ZAP und dem Rewe-Getränkemarkt zu einer Verkehrsgefährdung.


Ein grauer BMW befuhr den Kreisel, hupte einen anderen PKW an und beschleunigte mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Kreisel heraus in FR Dörth. Auf dem Zebrastreifen befand sich eine Person, welche dem PKW gerade noch im letzten Moment ausweichen und so eine Kollision verhindern konnte.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
PHK Lipkowski
Telefon: 06742-8090
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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