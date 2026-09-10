Polizeidirektion Koblenz
Verkehrsbehinderung durch festgefahrenen LKW / Sperrung der Bahnstrecke

Symbolbild

dpa

Kobern-Gondorf / B416 (ots) - Derzeit befinden sich die Polizei sowie die Feuerwehr und das Notfallmanagement der DB im Einsatz im Bereich B416 / Unterführung zur L117 (Moselweg)in Kobern-Gondorf.


Die Unterführung ist derzeit vollständig blockiert, eine Durchfahrt ist nicht möglich! Eine Ableitung wird eingerichtet.
Auch der Bahnverkehr zwischen Koblenz und Trier ist derzeit gesperrt und kann erst nach Beurteilung durch entsprechende Fachberater wieder freigegeben werden. Mit entsprechenden Verspätungen / Ausfällen muss demnach gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PW Brodenbach / Schulz, PHK
Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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