Die Unterführung ist derzeit vollständig blockiert, eine Durchfahrt ist nicht möglich! Eine Ableitung wird eingerichtet.
Auch der Bahnverkehr zwischen Koblenz und Trier ist derzeit gesperrt und kann erst nach Beurteilung durch entsprechende Fachberater wieder freigegeben werden. Mit entsprechenden Verspätungen / Ausfällen muss demnach gerechnet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
PW Brodenbach / Schulz, PHK
Telefon: 0261-103-0
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Verkehrsbehinderung durch festgefahrenen LKW / Sperrung der Bahnstrecke