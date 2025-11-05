Verfolgungsfahrt mit Roller - Zeugenaufruf

Der Roller versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Flucht fuhr der Roller auf die Engerser Straße, Höhe des Autohändlers Goldhausen. Während diesem Fahrverhalten mussten mehrere Fahrzeuge, die von der B 42 aus kommend, die Engerser Straße befahren haben, stark abbremsen.

Fahrzeugführer, die dadurch gefährdet worden sind oder weitere Zeugen des Vorgangs, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizei Bendorf

Telefon: 02622/94020

PHK´in Hofstätter





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell