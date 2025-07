Verfolgungsfahrt mit nicht zugelassenem Roller

Am 23.07.2025 gegen 21:35 Uhr sollte ein Roller-Fahrer in Mülheim-Kärlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.





Daraufhin flüchtete dieser und es kam zu einer Verfolgungsfahrt, bei der der 18-jähriger Roller-Fahrer vor der Polizei versuchte zu flüchten.



Die Fahrt erstreckte sich von Mülheim-Kärlich aus, über Kettig und endete letztendlich in Weißenthurm. Dort versuchte der Täter noch fußläufig vor der Polizei zu flüchten, konnte aber gestellt werden.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt und durch die Flucht verletzte sich der Täter selbst, welcher anschließend medizinisch versorgt wurde.



Auf den Fahrer des Rollers kommen nun mehrere Strafverfahren zu.



Rückfragen bitte an:



