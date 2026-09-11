Verfolgungsfahrt mit Motorradfahrer auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Süden

A61 Gemarkung Dieblich (ots) - Am Donnerstag, dem 10.09.2026 gegen 19:10 Uhr befuhr eine Funkstreifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Mendig die Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte an der Anschlussstelle Dieblich ein Motorrad, dessen Fahrer zuvor bereits durch verkehrsgefährdendes Verhalten aufgefallen war, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.



Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und entzog sich der Kontrolle durch Flucht.

Hierbei überschritt der Fahrzeugführer deutlich die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit und überholte mehrfach rechts, auch über den Seitenstreifen, verbotswidrig andere Verkehrsteilnehmer.

Das Fahrzeug wurde aufgrund des gezeigten rücksichtslosen und gefährdenden Fahrverhaltens im Bereich des Autobahndreiecks Bingen aus den Augen verloren und die Verfolgung abgebrochen.

Ob es zu konkreten Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer kam, ist bislang nicht bekannt.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers konkret gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Mendig zu melden.



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