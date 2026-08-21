Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Das Fahrzeug folgte dem Funkstreifenwagen zunächst bis in den Ausfahrtsbereich, zog wieder auf die Autobahn und flüchtete im Anschluss in Fahrtrichtung Köln bis zur Anschlussstelle Bad Honnef/Linz. Dort verließ der PKW die BAB 3 und verunfallte im weiteren Verlauf auf der L 274 im Bereich Buchholz. Das Fahrzeug war mit 5 Personen besetzt, wovon 3 Insassen leicht verletzt wurden.



Der 20-Jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel.



Die Polizeiautobahnstation Montabaur bittet um Mitteilung möglicher Zeugen, welche im Rahmen der Verfolgungsfahrt von dem flüchtenden PKW gefährdet wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 0260293270





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