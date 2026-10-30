Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme



Durch einen Zeugen wurde der Polizei am 29.10.2026 gegen 22:42 Uhr mitgeteilt, dass man den entwendeten Vereinsbus im Bereich der Industriestraße in Mülheim-Kärlich gesichtet habe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug durch Kräfte der Polizeiinspektion Andernach gesichtet werden. Der Fahrzeugführer missachtete die gegebenen Anhaltezeichen und fuhr zunächst auf die B9 in Richtung Andernach auf.

Anschließend erstreckte sich die Verfolgungsfahrt unter anderem über Feldwege, ehe der PKW letztlich im Bereich Andernach-Miesenheim in einer Sackgasse stoppte. Die beiden Insassen verließen das Fahrzeug und flüchteten fußläufig in die angrenzenden Hecken.

Eine flüchtige Person, ein 17-jähriger Jugendlicher, konnte kurze Zeit später in einem Gebüsch versteckt, festgenommen werden.

Der PKW wurde sichergestellt. Im Zuge erster Ermittlungen konnten konkrete Hinweise in Bezug auf die zweite flüchtige Person erlangt werden.

Entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten wurden eingeleitet.



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