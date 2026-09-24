Am 22.09.26 erfolgte die Festnahme des Beschuldigten sowie die Durchsuchung relevanter Objekte.
Hierbei konnten u.a. nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln, eine scharfe Schusswaffe sowie eine erhebliche Summe Bargeld sichergestellt werden.
Der Beschuldigte wurde nach richterlicher Vorführung in die JVA Rohrbach eingeliefert.
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Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln - Festnahme in Kirchberg