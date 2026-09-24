Koblenz
Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln - Festnahme in Kirchberg
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Rahmen eines durch die Kriminaldirektion Koblenz geführten Verfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln ergaben sich konkrete Hinweise auf einen in Kirchberg wohnhaften, 50-jährigen Mann.


Am 22.09.26 erfolgte die Festnahme des Beschuldigten sowie die Durchsuchung relevanter Objekte.
Hierbei konnten u.a. nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln, eine scharfe Schusswaffe sowie eine erhebliche Summe Bargeld sichergestellt werden.
Der Beschuldigte wurde nach richterlicher Vorführung in die JVA Rohrbach eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
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Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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