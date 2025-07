Verdacht eines Tötungsdelikts im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler

Hierauf schlossen sich umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen an. Aufgrund eines Hinweises erfolgte am heutigen Samstag die Durchsuchung eines Wohnanwesens in Gimmingen. Im Rahmen der Maßnahme konnten nur noch die sterblichen Überreste der Gesuchten aufgefunden werden. Der 31-jährige Bewohner, der dem persönlichen Umfeld des Opfers zuzuordnen ist,gilt als dringend tatverdächtig und befindet sich im Gewahrsam der Polizei.

Die näheren Hintergründe sowie die Umstände, die zum Tod der Frau geführt haben, sind Bestandteil der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Koblenz geführt werden.

Mit weiteren Informationen dürfte Anfang der Woche zu rechnen sein.



