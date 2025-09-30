Verdacht der Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Am Montag, den 29.09.2025 gegen 13:50 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Viehtor" in Rhens ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine betrunkene Person die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.



Bei der Unfallaufnahme konnten an dem PKW weitere frische Schäden (u.a. rote Lackanhaftungen) festgestellt werden, die nicht mit der vorgefundenen Situation korrespondieren.

Es ist davon auszugehen, dass es im Vorfeld an anderer Stelle bereits zu einer Kollision, vermutlich mit einem parkenden Fahrzeug gekommen ist.



Beim Verursacher handelt es sich um einen silberfarbenen PKW, der über die Bramleystraße zur Unfallörtlichkeit gelangte.



Geschädigte oder Zeugen eines solchen Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell