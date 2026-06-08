Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B 260

Hierbei fuhren beide PKW mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überholten andere Verkehrsteilnehmer gefährlich. Teilweise kam es zum Rechtsüberholen über einen Standstreifen, wobei ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung einleiten und ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein PKW angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im weiteren Verlauf wurde der PKW und ein Mobiltelefon sichergestellt und der Führerschein des Beschuldigten eingezogen.

Die Ermittlungen dauern noch an. Gegen beide Beschuldigte wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die weitere Angaben zur Sache machen können.



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