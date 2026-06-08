Lahnstein
Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B 260

Symbolbild

dpa

In der Nacht zum Donnerstag, 04.06.2026, gegen 01:10 Uhr kam es auf der B 260 zwischen Bad Ems und Lahnstein zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW.

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Hierbei fuhren beide PKW mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überholten andere Verkehrsteilnehmer gefährlich. Teilweise kam es zum Rechtsüberholen über einen Standstreifen, wobei ein anderer Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung einleiten und ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern.
Im Rahmen der Fahndung konnte ein PKW angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im weiteren Verlauf wurde der PKW und ein Mobiltelefon sichergestellt und der Führerschein des Beschuldigten eingezogen.
Die Ermittlungen dauern noch an. Gegen beide Beschuldigte wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Die Polizei sucht noch Zeugen, die weitere Angaben zur Sache machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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