Urmersbach (Kreis Cochem-Zell) - Polizeieinsatz in der Hauptstraße

Im Einsatz waren bzw. sind neben polizeilichen Einsatzkräften u.a. zwei Rettungshubschrauber.



Auslöser des Einsatzes ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfall, in dessen Verlauf zwei Personen schwerst verletzt wurden.



Zu den näheren Umständen können wir derzeit keine Angaben machen, auch nicht zu der Frage, ob ein Gewaltdelikt vorliegt. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.



Wir berichten am Freitagmorgen unaufgefordert nach. Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen.



