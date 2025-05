Urmersbach (Kreis Cochem-Zell) - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz am 08.05.2025

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am gestrigen Abend müssen wir darüber informieren, dass die beiden Schwerstverletzten, ein 3-jähriges Mädchen sowie ein 48-jähriger Mann, zwischenzeitlich verstorben sind.





Die näheren Umstände und der Geschehensablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz und der Staatsanwaltschaft Koblenz. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Verstorbene sich das Leben genommen hat, nachdem es zu den tödlichen Verletzungen des Kindes (keine Angehörige) gekommen war. Bisher ist aber noch unklar, wie es zu den Verletzungen des Kindes gekommen ist.



Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass es sich hier um einen Unglücksfall gehandelt hat. Insofern bitten wir die Öffentlichkeit, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.



Weitere Personen waren an dem Geschehen nicht beteiligt.



Weitere Auskünfte werden nicht vor Auswertung der Ergebnisse der veranlassten Erstermittlungen und der Obduktion der Leichname der beiden Verstorbenen erteilt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wird hierüber zu gegebener Zeit - vermutlich im Laufe der kommenden Woche - im Wege einer ergänzenden Pressemitteilung informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell