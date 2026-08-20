Unwetter sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf A3 und A48

Montabaur (ots) -



Am heutigen Abend, dem 19.08.2026, kam es ab etwa 19:30 Uhr zu schwerwiegenden Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Bundesautobahnen 3 und 48.



Besonders das Autobahndreieck Dernbach wurde durch das Unwetter schwer getroffen. Unzählige Bäume lagen über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt. Aufgrund dessen mussten sowohl die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln als auch die Überleitung auf die BAB 48 in Fahrtrichtung Trier für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



Auf der Bendorfer Brücke kippte durch den Sturm ein Sattelzug um und blockierte mehrere Fahrstreifen. Auch hier war eine längere Sperrung die Folge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Momentan sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten noch immer nicht abgeschlossen, sodass es weiterhin zu Beeinträchtigungen kommt.



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