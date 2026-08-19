Unwetter im nördlichen Rheinland-Pfalz

Hierbei kam es flächendeckend zu typischen Ereignissen wie umgestürzten Bäumen oder sturmbedingten Beschädigungen an Bauwerken.
In einem bis jetzt bekannten Fall wurden durch einen umgestürzten Baum im Bereich der Polizeidirektion Mayen zwei Personen schwer verletzt.
Über das derzeitige Schadensausmaß können noch keine Angaben gemacht werden.
Bitte sehen Sie aktuell von weiteren Anfragen bei den Polizeidienststellen ab.
Rückfragen bitte an:
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