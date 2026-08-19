Koblenz
Unwetter im nördlichen Rheinland-Pfalz
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 19.08.2026 ab 19:15 Uhr zog ein Unwetter über das Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Koblenz.


Hierbei kam es flächendeckend zu typischen Ereignissen wie umgestürzten Bäumen oder sturmbedingten Beschädigungen an Bauwerken.
In einem bis jetzt bekannten Fall wurden durch einen umgestürzten Baum im Bereich der Polizeidirektion Mayen zwei Personen schwer verletzt.
Über das derzeitige Schadensausmaß können noch keine Angaben gemacht werden.

Bitte sehen Sie aktuell von weiteren Anfragen bei den Polizeidienststellen ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
PHK Winter, PVD

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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