Laudert
Unfallflucht
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 04.10.2026 wurde zwischen 12:05 Uhr und 13:50 Uhr ein roter Opel Corsa, Bj. 2024, in der Mittelstraße in Laudert, Höhe Hausnummer 24, am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Bei der Rückkehr stellte die Fahrzeugführerin einen frischen Streifschaden am linken hinteren Kotflügel fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Simmern (06761/921-0) oder bei der Polizei Boppard (06742/8090) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizei Simmern
Telefon: 06761/921-210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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