Unfallflucht

Bei der Rückkehr stellte die Fahrzeugführerin einen frischen Streifschaden am linken hinteren Kotflügel fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Simmern (06761/921-0) oder bei der Polizei Boppard (06742/8090) zu melden.



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Polizei Simmern

Telefon: 06761/921-210





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