Unfallflucht

Büchenbeuren (ots) -



Ein 13-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike am 16.09.26, gg.17.37h die Kreisstraße 75 von Wahlenau in Fahrtrichtung Büchenbeuren. Auf der Strecke kurz vor Büchenbeuren überholte ein schwarzer PKW (evtl. älterer Opel oder VW) den Bub und streifte beim Vorbeifahren den linken Arm des fahrradfahrenden Kindes. Der schwarze PKW hatte durch den Anstoß den rechten Außenspiegel beschädigt. Der PKW-Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Vom Kennzeichen des PKW sind die Mittelbuchstaben "AC" und eine "7" in der Zahlenfolge möglich aber nicht gesichert. Das Kind wurde am Arm verletzt und erlitt einen Schock.



Wer kann Hinweise auf den PKW und/oder dessen Fahrer geben?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Flughafen Hahn.



Rückfragen bitte an:



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