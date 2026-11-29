



Der Geschädigte parkte seinen PKW in Fahrtrichtung "Untere Vallendarer Straße" an der rechten Fahrbahnseite der Bahnhofstraße ab. Noch während er im PKW saß, wurde sein PKW im Bereich der linken Seite des Fahrzeughecks durch einen wendenden oder ausparkenden PKW beschädigt.

Der Unfallgegner wurde als heller SUV beschrieben.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend zügig in Fahrtrichtung Hauptstraße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Beschädigungen am PKW des Unfallverursachers dürften sich ebenfalls im linken Bereich des Fahrzeughecks befinden.

Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die PI Bendorf.

Ansprechpartner PK Dittmann.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Lohweg 34, 56170 Bendorf

Telefon: 02622 9402110

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