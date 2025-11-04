Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu.
Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Hinweise zu dem unfallbeteiligten Autofahrer nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de
Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht!
Lesezeit 1 Minute