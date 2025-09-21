Unfallflucht in Emmelshausen mit hohem Sachschaden

Der Unfallverursacher befuhr die Hunsrückhöhenstraße vom Zentrum Emmelshausen kommend in Fahrtrichtung Schwall. In Höhe des Sportplatzes überfuhr er ersten Ermittlungen nach eine dortige Verkehrsinsel. Am Anfang der Verkehrsinsel kollidierte er frontal mit einem dortigen Verkehrsschild und fuhr anschließend in Fahrtrichtung Schwall davon. Der flüchtige PKW wurde durch die Kollision stark beschädigt. An der Unfallstelle konnten viele Trümmerteile festgestellt werden. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen nach vermutlich um einen schwarzen Kombi der Marke BMW.



Zeugen die Angaben zum Unfall oder zum flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell