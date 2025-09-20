Unfallflucht Boppard - Zeugen gesucht

In der Nacht zwischen Freitag, dem 19.09.2025, 22:00 Uhr und Samstag, dem 20.09.2025, 09:30 Uhr ereignete sich in der Karmeliterstraße in Boppard auf dem dortigen Karmeliterparkplatz eine Verkehrsunfallflucht.

Ein dort parkender Opel Astra wurde durch ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt. Laut einem Zeugen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen SUV gehandelt haben.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Boppard unter der unten angegebenen telefonischen Erreichbarkeit oder per E-Mail zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell