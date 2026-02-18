Sohren
Unfallflucht beim Fastnachtsumzug in Sohren

Am Dienstag, 17.02.2026, fand in Sohren der Fastnachtsumzug statt.

Zwischen 14 und 15 h touchierte vermutlich ein Fastnachtswagen einen geparkten weißen Mercedes im Bereich der Bürgerhalle und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Hahn (Tel.: 06743/981-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiwache Hahn
Telefon: 06743/981-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

