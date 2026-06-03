Unfallflucht auf der B 49

Ein dunkler PKW, vermutlich BMW oder Mercedes befuhr die B 49 aus Montabaur kommend in Richtung Koblenz. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Leitplanke. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert.

Der unfallverursachende PKW dürfte vorne rechts stark beschädigt sein.

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