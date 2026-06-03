Koblenz
Unfallflucht auf der B 49
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Dienstag, 02.06.26 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B49 im Bereich der Ausfahrt Horchheimer Höhe.

Ein dunkler PKW, vermutlich BMW oder Mercedes befuhr die B 49 aus Montabaur kommend in Richtung Koblenz. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Leitplanke. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Es war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert.
Der unfallverursachende PKW dürfte vorne rechts stark beschädigt sein.
Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren