Unfallflucht auf dem sog. Ho-Chi-Minh-Pfad

Koblenz - Asterstein / Arzheim (ots) - Am Freitag, den 21.02.2025 gegen 13:20 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem 14-jährigen Fahrradfahrer im Begegnungsverkehr zwischen Arzheim und Asterstein.

Der Fahrradfahrer musste nach rechts ausweichen, da ihm der PKW auf seiner Straßenseite entgegenkam. Der Junge kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Fahrzeugführerin / Fahrzeugführer des PKW hielt zunächst kurz an, setzte aber dann die Fahrt fort, beging somit eine Vekehrsunfallflucht.

Zum PKW ist nur bekannt, dass es sich vermutlich um einen schwarzen Kombi handelt, der auf der linken Seite verschmutzt war.

Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden unter 0261-92156 300.



