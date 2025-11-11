Die Unfallörtlichkeit befindet sich etwa in Höhe des Parkplatzes Albrechtshof, aber in der Gegenrichtung (ADD).
Bei Eintreffen der Polizei war das Unfallfahrzeug nicht mehr vor Ort, es konnten allerdings entsprechende Unfallspuren festgestellt werden.
Die Autobahnpolizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem beteiligten weißen BMW.
Rückfragen bitte an:
Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
Telefon: 02602/9226-0
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht auf BAB 48 - Zeugen gesucht