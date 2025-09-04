Unfall auf der K70 - Folgemeldung



Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer des BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes schwer beschädigt. Der BMW wurde in zwei Teile gerissen und geriet teilweise in Brand.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des BMW kamen mit schweren, teils lebensbedrohlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser.



Die K70 blieb bis zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt.



Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

PHK Radtke

Telefon: 02621-913 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell