Unfall auf der Autobahn, Lebensretter Sicherheitsgurt

Krunkel, Autobahn 3, Rtg. Köln, KM 56,900 (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Autobahn 3 in Richtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall.

Auf der regennassen Fahrbahn hatte die 35-jährige Unfallverursacherin die Kontrolle über ihren Pkw verloren. In der Folge kollidiert Sie zunächst mit der Mittelschutzplanke, wird von dort nach rechts abgewiesen, überquert die gesamte Fahrbahn und überschlägt sich in der angrenzenden Böschung. Das Fahrzeug kommt letztlich auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen. Im Fahrzeug befinden sich neben der Fahrzeugführerin zwei Kinder im Alter von 6 und 11 Jahren sowie ein 16-jähriger Jugendlicher. Alle Insassen mussten durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Entgegen erster Meldungen war jedoch zum Glück niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es der genutzten Kindersitze und der ordnungsgemäß angelegten Sicherheitsgurte zu verdanken sein, dass die minderjährigen Insassen nur leicht verletzt wurden und Alle mit dem Schrecken davon kamen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Die Minderjährigen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Neben der zuständigen Polizeiautobahnstation Montabaur, der Polizeiinspektion Straßenhaus und dem Rettungsdienst, waren auch die Feuerwehren Horhausen und Pleckhausen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Köln war für ca. 45 Minuten gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neuwied abgeleitet und der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zugeführt.



