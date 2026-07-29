Beschädigt wurde in diesem Zeitraum ein schwarzer Pkw, der ordnungsgemäß rückwärts in einer dortigen Parktasche stand.
Der oder die unbekannte Verursacher touchierte das geparkte Fahrzeug im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt.
Zeugen werden gebeten, sich unter der 0261 103-54250 bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 2
Telefon: 0261 103-54250
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Beschädigt wurde in diesem Zeitraum ein schwarzer Pkw, der ordnungsgemäß rückwärts in einer dortigen Parktasche stand.