Koblenz
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Metternich
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag, den 16.04.2026 ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz an der "Universitätsstraße" nahe der Universität in 56072 Koblenz-Metternich.


Der beschädigte graue Opel Corsa wies deutlich erkennbare Streifschäden und Karosseriebeschädigungen am Heck der Fahrerseite auf.

Hinweise, die Rückschlüsse auf den sich unerlaubt entfernten Unfallverursacher geben, bitte zu Händen des Kollegen Wiß der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261 103-54250.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261-103-54250


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren