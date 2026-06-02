Unbekannte Wasserleiche in Remagen-Oberwinter



Die Identität der Toten konnte bislang nicht geklärt werden, weshalb die Polizei um Ihre Mithilfe bittet. Ausweispapiere oder Dokumente, die auf die Identität der Verstorbenen schließen lassen, hatte die Frau nicht bei sich. Es ist nicht bekannt, an welcher Stelle die Person in den Rhein gelangte.



Beschreibung:



– Weiblich

– helle Hautfarbe

– Alter ca. 20 – 40 Jahre

– Größe ca. 1,65 m

– Adipöse Figur / 127 kg schwer

– Bräunlich-rotes, mittellanges Haar

– Rot lackierte Fingernägel / Fußnägel

– Keine Tattoos / Kein Schmuck



Hinweis: Unter folgendem Link ist ein Foto der unbekannte Toten zu sehen: https://s.rlp.de/7gUAW5t



Die Polizei fragt:



Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Toten machen? Wo wird eine Frau, auf die die Beschreibung passt, vermisst? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Mayen, 02651 801-0 oder die Polizeiinspektion in Remagen, 02642 9382-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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