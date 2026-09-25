Umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet von Koblenz



Beteiligt hieran waren neben der Polizeidirektion Koblenz u.a.

Angehörige der Schutz- und Kriminalpolizei anderer Direktionen, das

Hauptzollamt, die Steuerfahndung sowie das Ordnungsamt der Stadt

Koblenz.

In der Vergangenheit stattgefundene, stichprobenartige Kontrollen

ließen den Schluss zu, dass sich nach wie vor Jugendliche,

Heranwachsende und junge Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten im

Innenstadtbereich treffen, um hier Straftaten zu begehen oder sich zu

solchen zu verabreden.

In diesem Zusammenhang wird auf die bisherige Berichterstattung

verwiesen.

Schwerpunktmäßig konzentrierten sich die heutigen Maßnahmen auf die

Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum. Ziel war es u.a.

Verstöße zu erkennen und konsequent zu verfolgen. Darüber hinaus

dienen diese Maßnahmen der Aufhellung eines Dunkelfelds in der

deliktstypischen Szene sowie der Stärkung des Sicherheitsgefühls in

der Bevölkerung.

Im Zuge der Maßnahmen wurden über 300 Personen kontrolliert und

durchsucht. Hierbei wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt.

Zwei Personen wurden aufgrund bestehender Haftbefehle in Gewahrsam

genommen.

Neben den Personenkontrollen fanden auch Überprüfungen diverser

Lokalitäten im Hinblick auf gewerberechtliche Verstöße statt.

Hierbei wurden zahlreiche Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen

durchgeführt, darüber hinaus konnten durch den Zoll arbeitsrechtliche

und aufenthaltsrechtliche Verstöße festgestellt sowie umfangreiche

Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden.



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