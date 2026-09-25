Beteiligt hieran waren neben der Polizeidirektion Koblenz u.a.
Angehörige der Schutz- und Kriminalpolizei anderer Direktionen, das
Hauptzollamt, die Steuerfahndung sowie das Ordnungsamt der Stadt
Koblenz.
In der Vergangenheit stattgefundene, stichprobenartige Kontrollen
ließen den Schluss zu, dass sich nach wie vor Jugendliche,
Heranwachsende und junge Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten im
Innenstadtbereich treffen, um hier Straftaten zu begehen oder sich zu
solchen zu verabreden.
In diesem Zusammenhang wird auf die bisherige Berichterstattung
verwiesen.
Schwerpunktmäßig konzentrierten sich die heutigen Maßnahmen auf die
Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum. Ziel war es u.a.
Verstöße zu erkennen und konsequent zu verfolgen. Darüber hinaus
dienen diese Maßnahmen der Aufhellung eines Dunkelfelds in der
deliktstypischen Szene sowie der Stärkung des Sicherheitsgefühls in
der Bevölkerung.
Im Zuge der Maßnahmen wurden über 300 Personen kontrolliert und
durchsucht. Hierbei wurden diverse Betäubungsmittel aufgefunden und
sichergestellt.
Zwei Personen wurden aufgrund bestehender Haftbefehle in Gewahrsam
genommen.
Neben den Personenkontrollen fanden auch Überprüfungen diverser
Lokalitäten im Hinblick auf gewerberechtliche Verstöße statt.
Hierbei wurden zahlreiche Identitätsfeststellungen und Durchsuchungen
durchgeführt, darüber hinaus konnten durch den Zoll arbeitsrechtliche
und aufenthaltsrechtliche Verstöße festgestellt sowie umfangreiche
Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet von Koblenz
Lesezeit 1 Minute