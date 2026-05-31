Überläufer gefasst

Da dieser auf Grund des guten Wetters sehr gut besucht war, konnte die Streifenfahrt zwischen der dortigen Außenbestuhlung nur sehr langsam stattfinden. Dies nahm ein junger Mann schließlich zum Anlass, nicht am Streifenwagen vorbei, sondern mit Anlauf über diesen zu laufen. Der Mann konnte nach seinem öffentlichkeitswirksamen Auftritt unter Applaus diverser Gastronomiebesucher festgenommen und zur Polizeiwache verbracht werden. Dort wurden gegen ihn diverse Strafanzeigen gefertigt. Im Laufe der Nacht fiel der junge Mann erneut negativ im Bereich der Innenstadt auf, so dass er schließlich die Nacht im Gewahrsam der Polizei Koblenz verbringen durfte.



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