Tuning-Kontrollteam zieht Bilanz: Weniger Poser, aber erhebliche Geschwindigkeitsverstöße

Unterstützt wurde das Team dabei von Kräften der Verkehrsdirektion Koblenz sowie der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der Überprüfung technisch veränderter Fahrzeuge, der Ahndung von Poserverstößen sowie der Bekämpfung überhöhter Geschwindigkeit.

Überwiegend legale Umbauten

Die Bilanz der Fahrzeugkontrollen fällt insgesamt positiv aus: Der überwiegende Teil der kontrollierten Fahrzeuge wies technisch zulässige und ordnungsgemäß eingetragene Veränderungen auf.

Auch die offene und frühzeitig wahrnehmbare Präsenz der Polizei zeigte Wirkung. Im Vergleich zu früheren Kontrollmaßnahmen war im Stadtgebiet ein spürbarer Rückgang der typischen Poserverstöße festzustellen.

Dennoch stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. In drei Fällen führten unzulässige technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Eine Weiterfahrt war in diesen Fällen zunächst nicht möglich. Darüber hinaus wurden zehn Poserverstöße geahndet.

Geschwindigkeit deutlich über dem Erlaubten

Besonders auffällig waren die festgestellten Geschwindigkeitsverstöße. Sämtliche erfassten Überschreitungen lagen im Bereich, in dem ein Fahrverbot droht.

Den unrühmlichen Spitzenwert erreichte ein Fahrzeugführer, der bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h mit 171 km/h gemessen wurde. Damit überschritt er die zulässige Geschwindigkeit um 71 km/h. Den Fahrer erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Koblenz wird die Kontrollen der Tuner-, Poser- und Raserszene auch künftig fortsetzen. Dabei stehen neben unzulässigen technischen Veränderungen und vermeidbarer Lärmbelästigung insbesondere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und rücksichtsloses Fahrverhalten im Fokus.

Ziel der Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und andere Verkehrsteilnehmer vor den Gefahren zu schützen, die von illegalen Umbauten, unnötigem Lärm und insbesondere von überhöhter Geschwindigkeit ausgehen.



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