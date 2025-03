Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Donnerstag, den 13.03.2025 gegen 17 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge ein unsicher geführtes Auto auf der B 9 in Richtung Boppard.

Die Fahrerin des Pkw hatte offensichtlich Schwierigkeiten, die Spur zu halten und geriet derart in den Gegenverkehr, dass der entgegenkommende Pkw abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.



Als die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz das Fahrzeug in der Römerstraße einer Kontrolle unterzogen, zeigte die 51-jährige Fahrerin gleich mehrere körperliche Auffallerscheinungen, die auf einen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Einem freiwilligen Alkoholtest stimmte sie zu, der negativ ausfiel, einem Drogentest jedoch nicht, sodass sie letztlich für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle verbracht wurde. In ihrer Handtasche konnte die Kollegin ein Tütchen mit Kokain auffinden. Der Rauschgiftspürhund konnte zudem im Anschluss noch weiteres Kokain sowie Amphetamin im Auto feststellen.



Als der Ehemann der Beschuldigten im Anschluss den sichergestellten Fahrzeugschlüssel abholen wollte, stand auch er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da er einen freiwilligen Urintest verweigerte, verblieb der Fahrzeugschlüssel auf der Dienststelle.



Gegen die 51-Jährige wurde Strafanzeigen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung gemäß §315c StGB sowie wegen des Verstoßes gegen das BtmG aufgenommen.



