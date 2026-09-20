Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Gegenverkehrs

In der Nacht vom 19.09.2026 auf den 20.09.2026 im Zeitraum zwischen 23:50 Uhr bis 00:00 Uhr kam es im Bereich der Hunsrückhöhenstraße (B327/ L214) zwischen Leiningen und Boppard-Fleckertshöhe zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen schwarzen VW Golf, welcher von einem Fahrer unter Alkoholeinfluss geführt wurde.



Dieser soll, laut Zeugenaussage, mehrfach auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abgebremst werden mussten, damit es nicht zu Zusammenstößen kam.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von alkoholischen Getränken eingeleitet.



Zeugen, die die Situationen mitbekommen haben oder selbst durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

Tel. 06742/809-0

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