Dieser soll, laut Zeugenaussage, mehrfach auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abgebremst werden mussten, damit es nicht zu Zusammenstößen kam.
Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Einwirkung von alkoholischen Getränken eingeleitet.
Zeugen, die die Situationen mitbekommen haben oder selbst durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
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Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Gegenverkehrs
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