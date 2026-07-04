Der Fahrer konnte durch die Polizeibeamten kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand.
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Trunkenheitsfahrt in Koblenz-Karthause
Der Fahrer konnte durch die Polizeibeamten kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand.