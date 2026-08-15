Trunkenheit im Verkehr - Unfallörtlichkeit gesucht!

Das Fahrzeug konnte anschließend in Höhe des Koblenzer Hauptbahnhofs durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Koblenz 1 einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine Überprüfung des 64-jährigen Fahrzeugführers ergab, dass dieser deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über 4 Promille. Dem Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Antrag auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gestellt.



Des Weiteren wies der Pkw im Bereich der Frontschürze augenscheinlich frische Unfallschäden auf, die mutmaßlich durch die Kollision mit einer Schutzplanke oder einer Mauer entstanden sein dürften. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der bislang nicht bekannten Unfallörtlichkeit machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle telefonisch oder schriftlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1

(S. Land, PHK)

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de



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