Trickdiebstahl Geldwechsel



Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der fragte, ob sie 2,00 Euro wechseln können. Nachdem sie ihre Geldbörse geöffnet hatte, verwickelte der Mann sie in ein Gespräch und griff selbst in die Geldbörse, um die Münzen zu suchen.

Dann verließ der Mann den Parkplatz in einem eleganten PKW, in dem sich zwei weitere Männer befunden haben.

Kurz darauf bemerkte die Kundin, dass ihr 140 Euro aus ihrer Geldbörse fehlten.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

175-180 cm groß

35-40 Jahre alt

gepflegtes Äußeres



Wer den Vorfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0





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