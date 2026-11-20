Unter Ausnutzung von Zeitdruck und Angst konnten 2 männliche Täter die Frau dazu bewegen ihre Girokarte in ein Kartenlesegerät zu stecken und ihre PIN einzugeben. Durch die Täter erfolgte die Eingabe eines vierstelligen Betrages, welcher von dem Konto der Frau abgebucht wurde. Seitens der bislang unbekannten Täter wurde angegeben, dass Spenden für eine Kinderhilfsaktion gesammelt werden.

Wer hat zu dem o.g. Zeitpunkt verdächtige Feststellungen wahr genommen oder wurde selber durch die Personen angesprochen?



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

POK' in Skoda

Telefon: 02632/921-0

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de





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