Tödlicher Verkehrsunfall mit Quad in Laubach (SIM) - Zwei Personen verstarben am Unfallort

Bei dem Quad konnten zwei augenscheinlich schwerst verletzte männliche Personen aufgefunden werden.

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod der beiden verletzten Personen festgestellt werden. Der ersten Erkenntnis- und Spurenlage zufolge war das mit zwei Personen besetzte Quad aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Die Unfallaufnahme, welche durch Beamte der PI Simmern sowie durch ein spezialisierte Unfallaufnahmeteam des PP Koblenz durchgeführt wird, wird vermutlich noch bis in die Abendstunden andauern.



Wir bitten derzeit von weiteren (Presse-) Anfragen abzusehen.

Aktuell können (aufgrund der noch laufenden Ermittlungen) keine weiteren Angaben zum Geschehen und zur Identität der Opfer gemacht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ)

Michels, EPHK (PvD) für die PI Simmern

Telefon: 0261 926156-110

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

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