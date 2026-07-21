Tödlicher Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad





Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein PKW hinter einem Kleinkraftrad auf der B 256 in Fahrtrichtung Plaidt aus Richtung Kruft kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Verlauf der Strecke zu einer Berührung des PKW mit dem Kleinkraftrad, wodurch der 67-jährige Fahrer stürzte. Zahlreiche Ersthelfer eilten zur Hilfe und kümmerten sich um den zunächst medizinisch als leicht verletzt eingestuften Fahrer. Im Laufe der darauf folgenden Wochen verschlechterte sich sein physischer Zustand jedoch derart, dass der Motorradfahrer nunmehr verstarb.



Die Polizei Andernach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Es konnten außerdem bereits Augenzeugen ermittelt und zur Sache befragt werden. Darüber hinaus liegen weitere objektive Beweismittel vor.



Um die Hintergründe jedoch weiter zu erhellen, werden Augenzeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei Andernach unter Tel.: 02632 921-200 oder per E-Mail unter: piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Andernach

Dienststellenleiter POR Hoch

Telefon: 02632-921 0



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