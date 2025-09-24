"Tag der offenen Tür" der Polizeiinspektion Bendorf bei strahlendem Sonnenschein - Besucherandrang übertraf alle Erwartungen

Der schönste Sonnenschein begleitete den Event, der deutlich über die Erwartungen hinausging.



Highlight des Tages war die Vorführung der Diensthundestaffel, die großes Interesse und Begeisterung bei Jung und Alt hervorrief. Die mitreißende Demonstration zeigte eindrucksvoll die Fähigkeiten der Diensthunde in verschiedenen Einsatzsituationen.



Auch die Stände zu Alkohol- und Drogenprävention fanden großes Interesse. Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Präventionsmaßnahmen, Beratungsmöglichkeiten und Verantwortungsbewusstsein zu informieren. Ebenfalls stark nachgefragt waren Informationen zu Unfallaufnahmen durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam, den Verkehrs- und Einbruchschutz sowie zur Ausrüstung der Polizei. Viele nutzten die Möglichkeit die Polizeiausrüstung und die polizeilichen Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten und zu erleben.



Eine weitere Attraktion war die Tour durch die Dienststelle: Interessierte konnten hinter die Kulissen blicken, Arbeitsabläufe kennenlernen und die täglichen Aufgaben der Einsatzkräfte aus nächster Nähe erleben. Auch das Angebot für Kinder kam nicht zu kurz: Beim Kinderquiz stellten sich die Jüngsten den Aufgaben rund um die Polizei. Zusätzlich freuten sich die Kleinen über das Kinderschminken, das für eine unterhaltsame Atmosphäre sorgte.

Für die Nachwuchsgewinnung standen an dem Tag unsere Einstellungsberater zur Verfügung.



Die unerwartet hohe Zahl an Gästen, strahlende Kinderaugen und durchweg positives Feedback bereiteten allen Einsatzkräften und Helfenden der Polizeiinspektion Bendorf große Freude. Die Resonanz würdigt die Leistungen, die maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.



Die Polizei bedankt sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, Partnerinnen und Partnern sowie den Besucherinnen und Besuchern für einen gelungenen Tag. Das positive Feedback bestärkt die Polizei darin, auch künftig in dieser Form Transparenz, Aufklärung und Bürgernähe zu leben.



Ihre Polizeiinspektion Bendorf



Rückfragen bitte an:



Polizei Bendorf

Michael De Palma

Telefon: 02622-94020





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell