Tag der offenen Tür BBS Lahnstein - Polizeidienst & Verwaltung - Vorführungen & Bewerbungstraining

Das geht! Und zwar mit dem Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung.



Am Samstag, 01.02.2025 findet an der BBS Lahnstein der Tag der offenen Tür statt. Unsere Einstellungsberater sind vor Ort und stehen Rede und Antwort.

Die Teilnehmenden können ihr Wissen selbst beim Computer- und Sporttest auf die Probe stellen und erhalten Einblicke in das Bewerbungsverfahren.

Außerdem sind die Kriminal-, Schutz- und Bereitschaftspolizei vor Ort. Die Diensthundestaffel und unsere Drohnenpiloten geben ebenso einen Einblick in ihre Arbeit.



- Samstag 01.02.2025

- 10-14 Uhr

- BBS Lahnstein, Schulstraße 2-4, 56112 Lahnstein



