Der Mitteiler hat ein klirrendes Geräusch wahrgenommen und sodann ein aufgehebeltes Fenster zu den Toiletten im Erdgeschoss festgestellt. In der Damentoilette konnte ein polizeibekannter 29-jähriger, männlicher Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden.
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Täterfestnahme nach Einbruch in Ruderclub
Der Mitteiler hat ein klirrendes Geräusch wahrgenommen und sodann ein aufgehebeltes Fenster zu den Toiletten im Erdgeschoss festgestellt. In der Damentoilette konnte ein polizeibekannter 29-jähriger, männlicher Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden.