Täterfestnahme nach Einbruch in Ruderclub

Am Dienstagmorgen, den 28.07.2026 um 00:28 Uhr wurde per Notruf ein Einbruch in den Koblenzer Ruderclub Rhenania gemeldet.

Der Mitteiler hat ein klirrendes Geräusch wahrgenommen und sodann ein aufgehebeltes Fenster zu den Toiletten im Erdgeschoss festgestellt. In der Damentoilette konnte ein polizeibekannter 29-jähriger, männlicher Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung

der Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell