Koblenz
Täterfestnahme nach Einbruch in Ruderclub
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Dienstagmorgen, den 28.07.2026 um 00:28 Uhr wurde per Notruf ein Einbruch in den Koblenzer Ruderclub Rhenania gemeldet.

Der Mitteiler hat ein klirrendes Geräusch wahrgenommen und sodann ein aufgehebeltes Fenster zu den Toiletten im Erdgeschoss festgestellt. In der Damentoilette konnte ein polizeibekannter 29-jähriger, männlicher Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

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