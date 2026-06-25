Koblenz
Täterermittlung nach einer Diebstahlserie von Zweirädern
Symbolbild
dpa

Seit Anfang Mai dieses Jahres konnte die Polizeiinspektion Koblenz 2 einen Anstieg an Diebstählen von Kleinkrafträdern, E-Scootern und Fahrrädern in den Koblenzer Stadtteilen Lützel, Rübenach und insbesondere Metternich verzeichnen.

Lesezeit 1 Minute


Nach kurzer Zeit geriet ein Gruppe Jugendlicher in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen.
In der Folge wurden die polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung der Täter intensiviert.
Am 20.06.2026 wurde der Polizei ein erneuter Rollerdiebstahl mitgeteilt.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige gestellt werden.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen die Jugendlichen im Verdacht, seit Jahresanfang ca. 30 Fahrzeuge der o.g. Art entwendet zu haben. Ein Teil der Fahrzeuge konnte zwischenzeitlich an die rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261-103-54230


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren