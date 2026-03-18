Superhelden treffen echte Helden: Präventionsprojekt gegen Kinderkriminalität in Lahnstein



Unter dem Titel "Superhelden treffen wahre Helden" begegnen am 25. und 26. März 2026 bekannte Comicfiguren den echten Heldinnen und Helden der Polizei. Die Veranstaltungen finden jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr in der Schillergrundschule (26.03.) sowie der Goetheschule (25.03.) statt.

Die symbolische Begegnung zwischen fiktiven Superhelden - die für Werte wie Rechtschaffenheit, Fürsorge und Besonnenheit stehen - und Polizeibeamtinnen und -beamten hat sich bereits mehrfach bewährt. Das Projekt wird in Lahnstein bereits zum vierten Mal durchgeführt und basiert auf erfolgreichen Vorgängerveranstaltungen in Vallendar (2021), Bad Neuenahr-Ahrweiler (2022) und Koblenz (2024).



Ziel des Projekts ist es, Kinder im Grundschulalter frühzeitig für gesellschaftliche Werte zu sensibilisieren und ihnen positive Rollenvorbilder näherzubringen. Studien zeigen, dass Kinder Autoritätspersonen besonders dann akzeptieren, wenn diese persönlich präsent und dialogorientiert auftreten. Genau hier setzt das Konzept an: Alle Beteiligten begegnen den Kindern auf Augenhöhe und schaffen so eine nachhaltige Vertrauensbasis.



Nach einer gemeinsamen Eröffnung mit Licht- und Soundeffekten treten Superhelden und Polizeikräfte zunächst in einem inszenierten "Match" auf. Im Anschluss nehmen die Schülerinnen und Schüler klassenweise an interaktiven Workshops teil. Themenschwerpunkte sind unter anderem digitale Gewalt, Zivilcourage sowie das Anti-Aggressionsprogramm "Friedenstifter".

Zur Eröffnung der Veranstaltung werden Bürgermeister Siefert sowie Vertreter der Behördenleitung des Polizeipräsidiums erwartet. Die Schirmherrschaft übernimmt Prof. Dr. Maluga von der Hochschule Koblenz.



Teilnehmen werden Kinder der Freiherr-vom-Stein-Schule, der Grundschule Friedrichsegen sowie der Goethe- und Schillerschule. Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass Mut, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein Eigenschaften sind, mit denen jeder im Alltag "heldenhaft" handeln kann.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Kontakt: PHK Norbert Heck

Telefon: 0261-103-51155

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell