Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei in der Nacht vom 18. auf den 19.01.2026 in Kempenich (AW) - Polizei gibt Entwarnung, Junge wohlauf

Mit Bezug auf die Presseveröffentlichung von heute, 02.02 Uhr, teilt die Polizei mit, dass sich der Sachverhalt aufgeklärt hat.



Ein 11-jähriger Junge aus Kempenich hatte sich am gestrigen Abend unerlaubt aus dem Elternhaus entfernt und kehrte im Verlauf des Abends wohlbehalten nach Hause zurück.

Erst am heutigen Morgen erlangte die Mutter Kenntnis über die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und informierte daraufhin die Polizei.



