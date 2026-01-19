Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei in der Nacht vom 18. auf den 19.01.2026 in Kempenich (AW) - Polizei Adenau erbittet Hinweise

01.2026) ging bei der Polizei gegen 22:15 Uhr der Hinweis eines Bürgers ein, wonach in der Ortslage Kempenich (Kreis Ahrweiler), Bereich Gartenstraße/Frankenweg, ein ca. 10 Jahre alter Junge barfuß -nur mit Socken- auf der Straße herumlaufe.

Leider konnte der Zeuge dem Jungen nicht folgen und verlor ihn aus den Augen.

Erste Suchmaßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Adenau verliefen ergebnislos. Auch war kein Kind in dem Bereich als vermisst gemeldet worden.

Wegen der vorherrschenden winterlichen Temperaturen und weiterer Umstände konnte eine Gefahrenlage nicht ausgeschlossen werden.

In der Folge wurden Polizeistreifen umliegender Dienststellen zusammengezogen und die Freiw. Feuerwehr alarmiert.

Unterdessen meldete eine Anwohnerin einen ähnlichen Sachverhalt, welcher sich gegen 21:00 Uhr zugetragen haben soll. Demnach sei ein Kind/Junge im etwa gleichen Alter mit einer Decke den Frankenweg hinaufgelaufen.

In der Folge wurde die gesamte Ortslage Kempenich sowie der Ortsrand strukturiert durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei abgesucht. Zudem kam eine Drohne mit Wärmebildkamera des DRK zum Einsatz. Weiterhin wurden anhand der Daten des Einwohnermeldeamtes Familien mit Kindern im o.g. Alter aufgesucht und befragt.

Die Such- und Fahndungsmaßnahmen verliefen bis 02:00 Uhr ergebnislos.



Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02691 925-0 an die Polizeiinspektion Adenau zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale (FZ) für die PI Adenau

Michels, EPHK (PvD)

Telefon: 0261 92156-110

E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell