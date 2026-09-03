Suche nach Unfallverursacher

Koblenz ST Lützel (ots) - Am Abend des Donnerstag, 03.09.2026, kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Zuge eines Rangiermanövers auf dem Wilhelm-Stöppler-Platz in Koblenz Lützel.

Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Der Geschädigte beobachtete das Geschehen aus einiger Entfernung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen kleinen Kastenwagen (Pkw) in blauer Farbe gehandelt haben. Auffällig seien schwarze Musiknoten, welche sich auf der rechten Fahrzeugseite befinden.



Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, z.H. POK'in Jaber, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2



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E-Mail: PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de





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