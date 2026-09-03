Suche nach Unfallverursacher

Polizeidirektion Koblenz
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In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Koblenz ST Lützel (ots) - Am Abend des Donnerstag, 03.09.2026, kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Zuge eines Rangiermanövers auf dem Wilhelm-Stöppler-Platz in Koblenz Lützel.

Lesezeit 1 Minute

Der Unfallverursacher touchierte hierbei einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Geschädigte beobachtete das Geschehen aus einiger Entfernung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen kleinen Kastenwagen (Pkw) in blauer Farbe gehandelt haben. Auffällig seien schwarze Musiknoten, welche sich auf der rechten Fahrzeugseite befinden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2, z.H. POK'in Jaber, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261 103-54250
E-Mail: PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de


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